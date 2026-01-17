Napoli, momento clou. Corriere del Mezzogiorno: "La stagione si decide in 9 giorni"
"La stagione del Napoli si deciderà nei prossimi 9 giorni" scrive il Corriere del Mezzogiorno: in prima pagina. Sembra un modo di dire, ma i prossimi nove giorni decidono una stagione. Da stasera con il Sassuolo, passando per Copenaghen e poi allo stadium di Spalletti (domenica 25 alle 18). Non che dopo ci sia il deserto, lo show va avanti.
"Il punto è se andrà avanti con il Napoli come protagonista o da affaticato personaggio secondario. Non guardate indietro per trovare indizi: nel recente passato ci sono prestazioni difficili e grandi prove. Siamo sulle montagne russe ma non sappiamo se, oggi col Sassuolo, si scende o si risale" scrive il quotidiano.
