Napoli, solo pari con il Como. La Repubblica (ed. Napoli): "E Milinkovic para un altro rigore"

Finisce in parità e senza reti la sfida del "Maradona" fra Napoli e Como. I partenopei di Antonio Conte escono con un solo punto dalla sfida contro i lariani di Fabregas al termine di un match sofferta ed in cui Milinkovic-Savic è stato protagonista con un calcio di rigore neutralizzato a Morata. Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Napoli, solo pari con il Como: 0-0 e Milinkovic para un altro rigore".