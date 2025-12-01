Neres-gol, i giallorossi non riescono a segnare. Il Messaggero: "Muro Napoli, la Roma si ferma"
"Muro Napoli, la Roma si ferma" scrive quest'oggi Il Messaggero in prima pagina. Neres-gol, i giallorossi non riescono a segnare ed escono sconfitti dallo scontro diretto interno contro il Napoli di Antonio Conte. Sorpasso degli azzurri in vetta alla classifica: Conte supera Gasp e aggancia il Milan di Allegri al primo posto.
Proteste della Roma per l'azione che ha portato al gol di Neres. Chiesto un fallo su Koné a inizio azione non sanzionato dall'arbitro. Nel finale occasione per il pareggio di Baldanzi.
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa post-partita successiva alla sconfitta per 0-1 della sua squadra contro il Napoli di ieri sera, si è anche concentrato sui tanti problemi nei big match della sua squadra, e se ci sia un denominatore comune: "Partite diverse. Peggio così negli scontri diretti non possiamo fare: nel girone di ritorno dobbiamo far più punti negli scontri diretti, speriamo di farli sicuramente con le altre.
