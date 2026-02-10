Nkunku si racconta, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan, ti amo"
TUTTO mercato WEB
"Milan, ti amo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi con l'intervista esclusiva a Nkunku, attaccante del Milan che sta trovando sempre più spazio nel Milan di Massimiliano Allegri. "Sono qui per vincere, so come si fa. Mai pensato di andar via, serviva solo tempo. Allegri mi ha detto di sorridere e aveva ragione lui" le sue parole.
Il derby d'Italia - Spazio anche al derby d'Italia in arrivo: "Inter, nessun esterno decide quanto Dimarco". Il laterale mancino protagonista nell'ultima gara con una traversa, 3 assist e un salvataggio sulla linea. "McKennie a San Siro da falso 9. Poi il rinnovo". Spalletti pensa all'americano in prima linea contro l'Inter e la società intanto lavora al rinnovo.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
3 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile