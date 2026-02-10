Nkunku si racconta, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan, ti amo"

"Milan, ti amo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi con l'intervista esclusiva a Nkunku, attaccante del Milan che sta trovando sempre più spazio nel Milan di Massimiliano Allegri. "Sono qui per vincere, so come si fa. Mai pensato di andar via, serviva solo tempo. Allegri mi ha detto di sorridere e aveva ragione lui" le sue parole.

Il derby d'Italia - Spazio anche al derby d'Italia in arrivo: "Inter, nessun esterno decide quanto Dimarco". Il laterale mancino protagonista nell'ultima gara con una traversa, 3 assist e un salvataggio sulla linea. "McKennie a San Siro da falso 9. Poi il rinnovo". Spalletti pensa all'americano in prima linea contro l'Inter e la società intanto lavora al rinnovo.