Oggi Juve-Napoli e Roma-Milan, il Corriere dello Sport titola: "Spareggione"
"Spareggione": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Domenica Champions: super incroci tra le squadre che puntano al posto nobile in Europa (e non solo). Spalletti-Conte e Gasp-Allegri: alle 18.00 Juve-Napoli (Spalletti con David centravanti, Antonio con nove assenti) e alle 20.45 Roma-Milan (prima all'Olimpico per Malen, Max recupera Saelemaekers).
Si parla anche delle sfide di Serie A andate in scena ieri, come nel titolo proposto in taglio basso: "Povero Sarri: la Lazio delude". Solo 0-0 a Lecce per la squadra biancoceleste.
