Napoli, stasera in campo. Roma in prima pagina: "C'è anche Giovane per battere la Juve"
Super sfida questa sera all'Allianz Stadium. Il Napoli di Antonio Conte scende in campo contro la Juventus per cercare di tenere il passo dell'Inter capolista del torneo e reduce venerdì sera dal successo a San Siro contro il Pisa. Il tecnico azzurro potrà contare subito sul neo acquisto Giovane che potrà andare in panchina. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Roma: "C'è anche Giovane per battere la Juve".
