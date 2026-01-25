A Marassi per la svolta, Corriere di Bologna in prima pagina: "Bologna, serve una vittoria"
Il Bologna cerca la scintilla. Questo pomeriggio al "Ferraris", la squadra di Vincenzo Italiano sfiderà il Genoa per cercare un successo che la possa rilanciare in classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Bologna: "Bologna, serve una vittoria. A Marassi per la svolta".
