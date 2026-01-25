Como, 6 gol rifilati al Torino. La Provincia oggi in apertura: "Il volo continua"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Provincia di Como: non potrebbe essere altrimenti, vista la straordinaria partita giocata ieri dalla squadra di Fabregas che ne ha fatti 6 al Torino. Di seguito il titolo proposto: "Como, 6 stupendo: il volo continua". Goleada record per i lariani, giornata storica.

Il tecnico nel post partita: "Se la gente del Como e di Como è contenta e capisce cosa facciamo, il resto non mi importa, perché tutti insieme siamo troppo forti. La forza di un gruppo è sempre tutti sulla stessa strada. In questo momento sono molto contento dei ragazzi, di come corrono, difendono, attaccano la profondità, transizione difensiva. Provano quello che vogliamo essere. Ci sono tanti spunti per essere positivi. Da domani si prepara la prossima, il calcio non si ferma mai e non bisogna pensare di essere superiori o migliori".