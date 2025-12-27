Oggi riparte la Serie A, stasera in campo la Juve. Il QS in prima pagina: "Le mani sul sogno"

L’edizione odierna del QS apre con il ritorno in campo della Serie A per la diciassettesima giornata del campionato, ultima di questo 2025.

Ad aprire il programma sarà la sfida tra Parma e Fiorentina, in programma al Tardini alle ore 12:30. Si prosegue con il doppio match alle 15:00 tra Lecce e Como e tra il Torino ed il Cagliari. Alle 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine i ragazzi di Kosta Runjaic accoglieranno la Lazio. A chiudere il sabato sarà il posticipo dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Juventus.

Domani, invece, il lunch match metterà di fronte Milan ed Hellas Verona a San Siro. Alle 15:00 Napoli protagonista allo Zini contro la Cremonese. Si prosegue alle 18:00 con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. In serata il big match tra Atalanta e Inter. Chiude lunedì alle 20:45 la diciassettesima giornata il ritorno di De Rossi con il suo Genoa a Roma per affrontare perla prima volta in carriera i giallorossi.