Ok Gasp e Chivu, Corriere della sera: "Roma col Napoli, l'Inter raggiunge il Milan"
In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere della Sera riserva uno spazio anche alle tematiche calcistiche. E' in corso il primo turno infrasettimanale della stagione in Serie A, ecco il titolo a esso dedicato dal quotidiano: "Roma in testa col Napoli, l'Inter raggiunge il Milan".
I giallorossi di Gasperini rispondono al successo dei partenopei contro il Lecce, andando a vincere per 2-1 in casa contro il Parma. Gasperini dunque primo, al pari di Conte. In serata, secco 3-0 dell'Inter ai danni della Fiorentina: agganciati i cugini del Milan (fermati sull'1-1 dall'Atalanta).
Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
