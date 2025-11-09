Pari del Milan a Parma, Il Mattino titola in taglio alto: "Il Napoli prova l'allungo"
Il Napoli prova l'allungo in classifica. Dopo il pareggio per 2-2 del Milan ieri sera a Parma, la squadra di Antonio Conte cerca punti al "Dall'Ara" contro il Bologna per consolidare il primo posto. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Il Milan stecca a Parma. Il Napoli prova l'allungo".
