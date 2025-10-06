Pari tra Juve e Milan. Napoli e Roma in vetta. La Gazzetta: “Chi scappa e chi sbaglia”

Non una grande partita, quella tra Juventus e Milan, che si conclude con uno 0-0 senza troppe emozioni se non fosse per il rigore fallito da Pulisic nella ripresa. In una partita povera di occasioni, la svolta poteva arrivare dopo il calcio di rigore fischiato per il contatto in area tra Gimenez e Kelly. Sul dischetto si presenta lo statunitense che però calcia il pallone alle stelle. Sul finale l’altra grande occasione è per Rafael Leao che da pochi passi dalla porta raccoglie il cross con il petto ma non riesce a trovare lo specchio.

Un risultato che fa felice Roma e Napoli, entrambe vittoriose e che si affacciano a questa seconda pausa per le Nazionali in testa alla classifica. Nel pomeriggio i giallorossi fanno 3 su 3 in trasferta battendo al Franchi una Fiorentina da incubo, ancora a secco di successi in campionato. Non basta ai viola il primo gol di Moise Kean, ribaltato da Soulé e Cristante.

Vittoria in rimonta, nel pomeriggio, anche da parte del Napoli, che a sorpresa va sotto con il Genoa per il gol di Ekhator e perde per infortunio Lobotka e Politano. Nella ripresa però prima Zambo Anguissa e poi il solito Hojlund permettono ala squadra di Conte di tornare al successo. Nelle altre gare di giornata, il Bologna travolge con un netto 4-0 il Pisa e risale in zona Europa, mentre nel lunch match si spartiscono la posta in palio Udinese e Cagliari, che in casa dei friulani pareggiano per 1-1.