Prima sconfitta per Chivu in Champions. La Gazzetta dello Sport: “L’Inter non va”

Beffa clamorosa dell’Inter, che ieri sera contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano ha raccolto il primo ko in Champions League. Parte subito in salita la gara dei nerazzurri, già sotto dopo meno di dieci minuti puniti dal gol di Julian Alvarez. Nella ripresa però la formazione milanese prende in mano il pallino del gioco, crea e trova il pari con una bella combinazione tra Bonny e Zielinski che porta quest’ultimo alla rete del pari.

Quando all’orizzonte si stava profilando un pareggio che avrebbe potuto accontentare Chivu, ecco che il colpo di testa di Gimenez in pieno recupero ha regalato a Simeone una gioia immensa e ha gelato Lautaro Martinez e compagni.

Non poteva immaginarsi in modo migliore Raffaele Palladino la prima vittoria da tecnico dell’Atalanta: al debutto in Champions League e con un netto 3-0. In casa dell’Eintracht Francoforte, il club bergamasco ci mette circa un’ora ad aprire il match ma appena cinque minuti a chiuderlo, con le firme di Lookman, Ederson e De Ketelaere arrivate tra il 60’ e il 65’. Soddisfatto Palladino al termine del match: “Una notte magica, voglio ringraziare la società per la fiducia e questa è la vittoria di un grande gruppo, che meritava una soddisfazione del genere. Mi hanno regalato una serata indimenticabile. Ora dobbiamo essere bravi a restare umili, serviva una scintilla che sbloccasse questa squadra mentalmente. Ci sono delle cose da migliorare, ma i ragazzi ascoltano me e il mio staff, ci seguono e in una settimana ho visto dei grandi progressi. L'Eintracht aveva dei valori, noi con personalità e qualche difficoltà nel primo tempo abbiamo creato tanto. A me è piaciuto che abbiamo creato tanto, abbiamo giocato di reparto, sono contento. Questa vittoria serviva per il morale dei ragazzi".