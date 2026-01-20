Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reti inviolate con la Cremonese. L'Arena titola: "L'Hellas fa un punto ma resta ultimo"


© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 07:58
Niccolò Righi

È uno 0-0 che smuove la classifica ma che non serve davvero all’Hellas Verona di Paolo Zanetti, quello rimediato allo Zini nel lunedì della 21^ giornata di Serie A. I gialloblù con questo punto agganciano il Pisa ma restano ultimi, con la vittoria che manca dallo scorso 14 dicembre.

Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, sono i veneti a prendere in mano il pallino del gioco nella ripresa. La formazione allenata da Paolo Zanetti ci prova più volte con un ispirato Giovane a trovare il gol del vantaggio ma i grigiorossi vengono tenuti a galla da Emil Audero. Il rimpianto più grande arriva nel finale, quando lo stesso Giovane troverebbe il gol che sblocca la partita con una stupenda semirovesciata ma l’arbitro gliela annulla per fuorigioco del brasiliano.

Zanetti, nel post partita, ammette: “Siamo arrivati qui con una situazione paradossale, quando le cose non vanno bene le disgrazie poi arrivano tutte assieme. Abbiamo cominciato a perdere giocatori, siamo arrivati qui ridotti all'osso. Sono però orgoglioso di quello che hanno ragazzi che non giocavano da tanto tempo. Volevamo vincere questa partita, penso si sia visto, non ci siamo riusciti anche perché avevamo di fronte un avversario ostico. Non ci siamo riusciti. Ai punti probabilmente meritavamo qualcosa in più, ma ci è mancata la cosa più importante, il gol. Mantenendo però la porta inviolata e creando occasioni importanti. Andiamo avanti, siamo vivi, siamo ad una partita dall'obiettivo. C'è chi pensa che siamo già morti, ma la salvezza non è così lontana. Dobbiamo crederci, ora ci sarà il mercato che ci aiuterà e recupereremo giocatori. Con il gruppo usciremo da questa situazione".

