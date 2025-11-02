Roma, assalto al Milan. Il Messaggero in taglio alto: "Prova di allungo in vetta"
TUTTO mercato WEB
È un’occasione ghiottissima per la Roma di Gian Piero Gasperini che questa sera, nel posticipo del domenica della 10ª giornata di serie A, sarà impegnata a San Siro per affrontare il Milan.
I giallorossi potrebbero sfruttare il passo falso del Napoli contro il Como e con una vittoria andare al primo posto in solitaria. “Difficile dare di più in termini di punti, anche se questi hanno prodotto solo un quinto posto. Possiamo lavorare quotidianamente, questo è il mio obiettivo: migliorare e coinvolgere tutti” le parole alla vigilia del tecnico piemontese.
È giornata di vigilia, invece per la Lazio di Maurizio Sarri, che domani chiuderà la giornata di campionato scendendo in campo all’Olimpico contro il Sassuolo.
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
