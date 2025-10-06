Roma blitz a Firenze e altra vittoria in trasferta per 1-2. Il Messaggero: “Il volo continua”

La Roma non si ferma più e mette a segno la sua quinta vittoria in Serie A, regalandosi due settimane di pausa in testa alla classifica. I giallorossi mettono a segno la terza vittoria su tre in trasferta, rialzando la testa dopo il passo falso in Europa League.

Gian Piero Gasperini torna al successo al Franchi come non gli capitava dal 2021, riuscendo a ribaltare nel primo tempo il vantaggio siglato da Moise Kean con le reti di Soulé e Cristante. Nella ripresa la Roma sa soffrire e, aiutata anche dalla fortuna in un paio di circostanze, fa suo il match.

Al termine della gara Gasperini ha commentato così il risultato: “Abbiamo fatto una prestazione efficace contro un’ottima squadra che ha dei valori importanti. Non eravamo ancora riusciti a ribaltare una partita in questa stagione ma ci siamo riusciti alla fine. Siamo stati lucidi fino alla fine anche se potevamo chiudere meglio gli spazi. Ci è andata bene nell’occasione di Gosens. Usciamo da qui con un risultato importantissimo, con un’ottima classifica che ci permette di lavorare con fiducia”.