Roma, sospiro di sollievo per Dybala. Il Romanista in apertura: "Pit stop"

"Pit stop" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Gli esami hanno escluso lesioni, per Dybala una lieve infiammazione della capsula laterale. Per lui si prevede uno stop di circa due settimane. Meglio del previsto Gasperini e i romanisti possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami cui si è sottoposto Dybala non hanno evidenziato lesioni, l'obiettivo è averlo già per la sfida di Napoli. Ma ora testa a Udine.

Calciomercato - "Nuova idea Nkunku": piace il francese in uscita dal Milan ma non è affare semplice per via dei costi. La Roma alzerà il pressing per vincere qualsiasi resistenza, poi proporrà al Milan un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il momento Nkunku riflette.