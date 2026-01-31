Vertice sullo stadio della Roma. La Repubblica Roma: "Ora il via libera al progetto"
"Vertice sullo stadio della Roma: 'Ora il via libera al progetto'" titola quest'oggi La Repubblica Roma. La maggioranza pronta a riunirsi e pronta a fare il punto sul masterplan giallorosso. Prima in giunta, poi in consiglio comunale. Il Campidoglio si prepara a recepire le modifiche al progetto preliminare chieste alla Roma e convoca la maggioranza per fare il punto su Pietralata.
L'incontro avverrà al più presto, al massimo entro la metà di febbraio. Poi l'atto approvato in giunta verrà discusso in Assemblea capitolina. In ballo c'è un piano da 1,3 miliardi di euro in un'area che ora si prepara a ospitare anche la Città della sicurezza. Gualtieri verso la nomina a subcommissario. Ecco come cambierà Pietralata.
