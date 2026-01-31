Tra Champions e mercato, La Repubblica Torino: "Juve, incubo Osi. La Premier chiama Adams"
"Champions, la Juve pesca l'incubo Osimhen. La Premier chiama Adams: il Toro dice no" è il doppio titolo sul calcio e su Juventus e Torino presente quest'oggi in prima pagina su La Repubblica Torino.
Sorteggi playoff di Champions League. Non è andata bene alla Juventus di Luciano Spalletti. Incrocio amarcord a tinte 'azzurre' per l'ex tecnico del Napoli che ritroverà Victor Osimhen. I due hanno vinto il terzo Scudetto dei partenopei.
Spazio anche al calciomercato con il Torino scatenato in entrata, pronto ad alzare le barricate per Che Adams. Sirene inglesi per l'attaccante ma i granata non hanno intenzione di privarsene durante questo mercato.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
