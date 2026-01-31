Vanoli ritrova Conte. Il Corriere Fiorentino annuncia: "A Napoli i viola dovranno saper soffrire"

La Fiorentina riprende la propria marcia in campionato verso la rincorsa alla salvezza al Maradona, dove questo pomeriggio i viola affronteranno il Napoli. Dopo un periodo di quattro successi consecutivi, le ultime due sconfitte - contro Cagliari in campionato e Como in Coppa Italia - hanno fatto ripiombare i viola in una crisi che un risultato positivo in casa degli azzurri potrebbe spazzare via.

Vanoli per l’occasione recupera entrambi i suoi attaccanti, Moise Kean - assente nelle ultime tre gare consecutive a causa di un problema ad una caviglia - e Roberto Piccoli, uscito dopo un’ora di gioco martedì sera per un problema muscolare. Così come a disposizione tornano Dodo e Mandragora, anch’essi rimasti fuori dalla sfida al Como.

Ieri sono arrivate anche le prime parole di Giuseppe Commisso come nuovo presidente del club: “La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha cambiato la situazione. Ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai l’unità è fondamentale. Questa squadra ha qualità, talento e carattere per rappresentare la Fiorentina al livello che ci aspettiamo. In una parola, come diciamo negli Stati Uniti, dovete essere “tough”: mentalmente forti e uniti, organizzati e compatti come squadra, determinati e motivati ogni giorno, insieme”.