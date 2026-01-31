Sorteggiati i playoff di Europa League. Il Corriere di Bologna: "Ancora i norvegesi del Brann"
Esito positivo per il Bologna dal sorteggio dei playoff di Europa League. La formazione allenata da Vincenzo Italiano affronterà i norvegesi del Brann, avversari già incontrati nella League Phase della competizione nella sfida giocata in Emilia lo scorso 6 novembre e conclusa sul punteggio di 0-0. I rossoblù possono dunque dirsi soddisfatti dell’accoppiamento, avendo evitato la Dinamo Zagabria, considerata un ostacolo più complesso, che nel frattempo se la vedrà con i belgi del Genk.
Il calendario prevede la gara d’andata il 19 febbraio a Bergen, in Norvegia, mentre il ritorno si disputerà il 26 febbraio allo stadio Dall’Ara, dove il Bologna potrà contare sul sostegno del proprio pubblico.
In caso di qualificazione agli ottavi di finale, il cammino del Bologna proseguirà con un nuovo sorteggio in programma il 27 febbraio. Solo allora si saprà se per Orsolini e compagni ci sarà la possibilità di un derby tutto italiano contro la Roma, oppure una sfida internazionale contro il Friburgo.
