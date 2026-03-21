Scoperta la tipografia anti Lotito. La Repubblica Roma: “Metodi militari da Irriducibili”
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"Scoperta la tipografia anti Lotito: 'Metodi militari da Irriducibili'" scrive quest'oggi La Repubblica Roma. Perquisito a Marino il centro stampa: indagini sugli striscioni e i manifesti prodotti per far dimettere il presidente della Lazio Claudio Lotito.
Non è solo protesta e tifo. È qualcosa che richiama da vicino quanto accaduto in passato e che denota - per usare le parole dei magistrati - una "capacità organizzativa" fuori dal comune, “talmente elevata da risultare particolarmente compatibile con la rinomata organizzazione di tipo militare dei gruppi di tifo ultras, ed in particolare con quello dei cosiddetti Ultras Lazio, eredi degli Irriducibili di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik".
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