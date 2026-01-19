Serie A show, Corriere della Sera: "Il Milan batte il Lecce e resta in scia dell'Inter. Roma quarta"
"Il Milan batte il Lecce e resta in scia dell'Inter. Roma quarta" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Successo di corto muso per il Milan di Max Allegri nel posticipo domenicale contro il Lecce. A San Siro decide un gol di Fullkrug, da vero numero 9. La squadra rossonera resta in scia dell'Inter a -3 dal primo posto.
Alle 18 importante vittoria della Roma di Gian Piero Gasperini che esulta grazie al gol del suo nuovo centravanti, Malen. Servito da Dybala, l'olandese ha portato in vantaggio i suoi nella prima frazione di gioco, con l'argentino che ha raddoppiato nella ripresa chiudendo la pratica e riscattando la sconfitta in Coppa Italia. Roma quarta davanti alla Juve di Spalletti.
Alle 15 invece la Fiorentina ha onorato al meglio la scomparsa del suo presidente Rocco Commisso trovando il successo in trasferta e imponendosi per 2-1 sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano.
