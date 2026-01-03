Sfida al passato per la Dea. L'Eco di Bergamo: "C'è la Roma di Gasp. Atalanta, riparte la caccia all'Europa"
Alla New Balance Arena di Bergamo arriva un'altra big dopo l'Inter. Stasera sarà infatti il turno di Atalanta-Roma, nuovo esame di maturità per la squadra di Palladino. Per l'occasione la Dea affronterà il suo passato: Gasp ritornerà per la prima volta a Bergamo da avversario.
"C'è la Roma di Gasp. Atalanta, riparte la caccia all'Europa" scrive a riguardo l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo che sottolinea come questa partita sia già cruciare per tornare a sognare un obiettivo europeo.
