Sottil decide il match al Tardini. Gazzetta di Parma amara: "Regalati tre punti al Lecce"

Terzo ko in stagione per il Parma di Carlos Cuesta, che al Tardini fa risorgere il Lecce e perde 0-1, dimostrando che il percorso di crescita è di costruzione della squadra è ancora in fase di definizione.

Doveva essere la gara della conferma, dopo la vittoria di lunedì scorso contro il Torino, e invece la squadra di Eusebio Di Francesco trova il primo successo grazie al gol realizzato nel primo tempo da Riccardo Sottil.

Cuesta ha commentato così il match a fine partita: “La volontà di creare pericolo a volte c‘è stata. Ci piacerebbe aumentare la frequenza di questi eventi e lavoreremo perché sia così. Il Parma del secondo tempo ha avuto la capacità di essere nella metà campo avversaria: a volte ha creato occasioni, a volte no. Il Lecce a volte è riuscito a progredire. Ci è mancata la capacità di creare meglio e di più. Il Lecce è riuscito a fare la partita che voleva fare: noi dobbiamo migliorare perché non sia così e per avere la stessa continuità dei primi minuti”.