Spalletti sul pianeta Papalla. Corriere del Mezzogiorno: "Che impressione vederlo alla Juve"

"E Luciano atterrò sul pianeta Papalla. Che impressione vederlo allo Stadium" scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno (edizione Napoli) in prima pagina. "Luciano Spalletti sul pianeta Papalla: che impressione vederti con quel vestito nero da quadro aziendale, parlare con quella voce moderata, perché a Torino non si urla e darti del 'lei' e 'grazie prego scusi tornerò' con i giornalisti, che impressione", scrive il quotidiano.

Spazio anche alle vicende legate al Napoli e alle promesse elettorali di Cirielli, candidato del Centrodestra: "Napoli merita uno stadio moderno. In caso di elezione in caso di elezione, promuoverò la creazione di un tavolo tecnico permanente".

"Il tavolo – ha spiegato – avrà un obiettivo chiaro: sbloccare entro 6 mesi un progetto definitivo per il futuro dello stadio. La Regione metterà a disposizione strumenti urbanistici e risorse derivanti da fondi europei e nazionali, favorendo partenariati pubblico-privati e tempi certi per autorizzazioni e lavori. Il Maradona non è solo calcio: è identità, economia, turismo, orgoglio popolare. Serve una visione comune, non una guerra tra istituzioni che finisce per penalizzare tifosi e squadra".