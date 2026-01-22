Spalletti vince in Champions League, Tuttosport in apertura: "La Juve chiama il G8"
"La Juve chiama il G8" è il titolo scelto da Tuttosport per aprire la sua prima pagina odierna all'indomani del successo bianconero sul Benfica che lascia aperto qualche piccolo spiraglio di qualificazione diretta agli ottavi di Champions League: "Thuram-McKennie, 2-0 al Benfica: gli ottavi sono ancora possibili".
Stesso discorso che vale per l'Atalanta, scivolata fuori dalla Top 8 dopo la rimonta subita a Bergamo contro l'Athletic Bilbao. La squadra di Palladino perde 3-2 ma conquista comunque la qualificazione ai playoff, così come Inter e Juventus: "Atalanta, cosa combini? Crollo con l'Athletic dopo l'1-0 di Scamacca: fuori dalle prime 8".
Il taglio basso apre invece il capitolo mercato parlando delle mosse del Torino ("Virata Toro. Jappert per... forza") e di quelle dell'Inter, che pensa a Emiliano Martinez per la porta e punta sul ritorno immediato a Milano di Ivan Perisic ("Inter, ora Perisic poi il Dibu"). Spazio anche ad un box dedicato all'Europa League, con le italiane Roma e Bologna in campo in serata: "Roma-Stoccarda e Bologna-Celtic: missione ottavi. Allarme tifosi".
