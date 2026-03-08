Stasera Milan-Inter, La Repubblica: "Derby scudetto che sembra una tragedia"
"Milano e il derby scudetto che sembra una tragedia: 'E' come vivere o morire'". Questo il titolo nelle pagine sportive dell'edizione odierna de La Repubblica. Questa sera sarà la volta del derby di Milano con l'Inter che vuole ancora allungare in vetta alla graduatoria. La Juventus intanto ha superato 4-0 il Pisa nell'anticipo del sabato sera e accorcia sulla Roma e il Como nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
