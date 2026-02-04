Super Milan, Bologna sommerso di gol in casa. QS in prima pagina: "Max ci crede"

Loftus-Cheek, Nkunku, Rabiot. In quest'ordine i mattatori del Milan ieri, che hanno spazzato via un brutto Bologna al Dall'Ara calando il tris di reti. "Super Diavolo, Max ci crede", la prima pagina odierna del Quotidiano Sportivo: Allegri tiene il passo della capolista Inter, senza lasciarla fuggire, mantenendo il -5 in classifica. "Questo Milan ha più chances di lottare per lo scudetto rispetto alla sua Juventus di due anni fa? Difficile fare paragoni. Oggi non era semplice vincere, tuttavia dovevamo festeggiare il rinnovo di Maignan e i ragazzi hanno fatto di tutto per regalargli una vittoria", la risposta del tecnico rossonero in conferenza stampa post-partita.

"Inter, test Toro", il titolo di spalla a destra dedicato ai quarti di Coppa Italia designati questa sera all'U Power Stadium di Monza: Chivu riflette se tornare a riconfermare Pio Esposito dal primo minuto, nonostante l'uscita a vuoto di Cremona. Nella giornata di ieri invece è arrivata l'ufficialità dello stop ai tifosi nerazzurri per 3 trasferte consecutive dopo il petardo lanciato nelle vicinanze dell'ex Emil Audero allo Zini.