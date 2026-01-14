Vigilia agitata per Inter e Napoli, il Corriere dello Sport apre: "Step on scudetto"
TUTTO mercato WEB
"Step on scudetto": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Thuram, assalto al Lecce; Hojlund attacca il Parma. Vigilia agitata: l'Inter perde Calha per un mese, Napoli senza Conte (2 turni di squalifica). Mercoledì bollente dunque, con i due recuperi della 16^ giornata. Chivu pensa a Bonny, Lautaro può riposare. Antonio ne cambia quattro e rilancia Lang.
Si parla anche di mercato, con il seguente tra i titoli in taglio basso: "Fullkrug si ferma. Spunta Goretkza". Milan, Niclas salta il Como: infrazione al dito del piede. Il mediano si libera.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile