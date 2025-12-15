Vittoria pesante a Bologna. Tuttosport in prima pagina sui bianconeri: "Juve a Cabal"

"Juve a Cabal". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla vittoria ottenuta dalla Juventus in casa del Bologna. Un successo pesantissimo quello ottenuto dai bianconeri, passati di misura al Dall'Ara grazie al gol di Cabal. Un colpo di testa letale quello del colombiano, andato in gol su assist di Yildiz tre minuti dopo il suo ingresso in campo. In generale, la rete ha premiato una prestazione di livello offerta dalla Juventus.

I bianconeri infatti hanno smosso la classifica dopo la sconfitta di Napoli, portandosi a 26 e superando proprio il Bologna, rimasto anche in dieci per il rosso rimediato da Heggem. La zona Champions League ora è a un passo per la Vecchia Signora, che invece vede la vetta della classifica occupata dall'Inter distante sette lunghezze. Per la Juve, in ogni caso, quella ottenuta a Bologna è la quinta vittoria nelle ultime sei gare giocate in tutte le competizioni.

INTER - In primo piano spazio dedicato anche all'Inter, nuova capolista della Serie A. I nerazzurri hanno battuto 1-2 il Genoa al Ferraris, portandosi a quota 33 in classifica grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez. Un sorpasso concretizzato anche per via del 2-2 maturato tra Milan e Sassuolo e della sconfitta subita dal Napoli a Udine.