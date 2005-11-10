Atalanta, De Ketelaere è in scadenza al 2028. Difficile un rinnovo, vorrebbe giocare la Champions

"Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres". Parlava così Charles De Ketelaere un mese e mezzo fa a chi gli chiedeva del suo futuro. "C'erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l'Atalanta chiedeva molto. Sì, credo che si aggirasse intorno a quella cifra, 50 milioni di euro. Ma devi trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo".

In scadenza nel 2028

De Ketelaere però è in scadenza fra due anni e a giugno potrebbe avere solo un anno di contratto, senza l'intenzione di rinnovare. A quel punto l'Atalanta dovrà trovare una soluzione per il suo attaccante che, in questo inizio di campionato, è andato a singhiozzo, iniziando più tardi la sua preparazione. L'intenzione però è quella di giocare in una squadra che gioca l'Europa, magari la Champions League. Chiaramente qualora dovessero arrivare interessamenti, anche il belga potrebbe chiedere di salutare.

"Sono felice all'Atalanta. So quanto sia importante essere un titolare fisso, dai tempi del Milan. Mi piacerebbe lottare per i titoli un giorno. Ho questa ambizione, ma ho 25 anni e ho ancora tempo".