Il Brasile ha dominato l'amichevole contro Singapore, vincendo 7-0 e mettendo momentaneamente a tacere le critiche per il momento non brillantissimo che sta vivendo. Endrick, talento del Real Madrid e tra i protagonisti del match, ha parlato del suo futuro ai microfoni dei media presenti, tra cui SportsCenter Brasil: "Se gioco poco credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni".

Le italiane sono avvisate

Sono giorni nei quali si sta continuando a parlare dell'interesse per il mercato di gennaio di Milan e Roma nei confronti di Endrick, ma queste sue dichiarazioni sembrano un po' allontanarlo dalla Serie A. Mourinho è stato chiaro e ha già spiegato di voler trattenere il classe 2006, ma l'impressione era che il diretto interessato spingesse per la cessione. A giudicare da come si è espresso però, la realtà è un'altra.