Mancini sceglie i Nick: Fagioli a centrocampo con il Belgio. Sorpresa Pisilli lì davanti

Nicolò Fagioli partirà titolare nell’Italia che stasera sfiderà il Belgio. La scelta di Roberto Mancini è fatta e tra circa mezz’ora sarà anche ufficiale: il centrocampista della Fiorentina ha vinto, secondo quanto raccolto, il ballottaggio con Issa Doumbia per affiancare Tonali e Barella nel reparto nevralgico della Nazionale.

Se a centrocampo non si può parlare di sorpresa, diverso è il discorso per l’attacco: Mancini lascerà infatti in panchina Antonio Vergara. Al suo posto, con Federico Dimarco alto a sinistra e Pio Esposito al centro, ci sarà Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma.

Con una vittoria o un pareggio, l’Italia sarebbe certa di qualificarsi ai quarti di finale di Nations League, e quindi di essere testa di serie al sorteggio per gli Europei del 2028.