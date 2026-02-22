TMW
Milan-Parma, che spavento Loftus-Cheek: forte trauma, si è rotto qualche dente
TUTTO mercato WEB
Dopo il primo tempo del Meazza, il risultato tra Milan e Parma è ancora fermo sullo 0-0. A inizio partita va segnalato un preoccupante infortunio rimediato dal centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek, a seguito di un violento scontro di gioco con il portiere ospite Edoardo Corvi.
Uscito fuori in barella, Loftus-Cheek è stato applaudito all'unisono dal pubblico presente sugli spalti di San Siro. L'inglese è stato immediatamente trasportato in ospedale per sottoporsi a tutti i controlli del caso. Per l'inglese, che è sempre rimasto comunque cosciente, la primissima diagnosi racconta di un forte trauma, con rottura di alcuni denti.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile