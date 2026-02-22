Pisa-Fiorentina, i convocati di Hiljemar: ci sono Albiol e Semper, assente Stengs
Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha diramato l’elenco dei convocati per il derby di domani contro la Fiorentina. Una gara importante per la zona retrocessione e per rimanere agganciati alla speranza di invertire la rotta e risalire la china. Assente dalla lista Stengs mentre ci sono sia Semper che Albiol.
Portieri: Semper, Nicolas, Guizzo.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Loyola, Piccinini, Albiol.
Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Aebischer, Lorran.
Attaccanti: Meister, Durosinmi, Iling-Junior, Moreo, Stojilkovic.
