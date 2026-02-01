Ufficiale
Hellas Verona, giovane centrocampista dal Genoa: preso Mendolia, per la Primavera
In queste ore convulse per il destino della prima squadra, battuta pesantemente 4-0 sul campo del Cagliari e in procinto di cambiare allenatore con l'esonero di Paolo Zanetti che appare ormai imminente, l'Hellas Verona ha comunque concluso un acquisto in entrata e in proiezione futura, assicurandosi un rinforzo per la sua Primavera.
Arriva dal Genoa il centrocampista offensivo Mattia Mendolia (18 anni), che ha iniziato la stagione con la squadra giovanile rossoblù e si trasferisce adesso nel capoluogo di provincia del Veneto. Depositato in Lega Serie A il contatto del suo avvenuto trasferimento, a titolo temporaneo.
