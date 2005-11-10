Roma-Monza sarà anche la sfida tra due grandi protagonisti della classifica marcatori di Serie A. Alla vigilia della trasferta all'Olimpico, Gustavo Varela ha parlato ai microfoni di Sky Sport del confronto con Donyell Malen, dei centravanti a cui si ispira e dell'obiettivo salvezza della formazione brianzola.

Undici gol nelle prime undici partite di Serie A, come Montella e uno in più di Milito. C'è un attaccante che ti ispira più degli altri?

“Mi piace guardare gli attaccanti di oggi, soprattutto quelli del campionato in cui gioco. Mi piacciono le punte complete, che sanno giocare per la squadra e attaccare la profondità. In Serie A ce ne sono tante, Pio Esposito per esempio, e molti altri che adesso non riesco a nominare tutti”.

Che messaggio mandi alla Roma e a Malen?

“Nessun messaggio. Andiamo a Roma per giocarcela, per prenderci i tre punti, dare il massimo e ottenere il miglior risultato possibile. A Malen non ho niente da dire: è un grandissimo giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. Ed è un bene per me e per tutti gli attaccanti, perché ti spinge a crederci e a lavorare per migliorare ogni giorno”.

Come vivi il duello con lui per la testa della classifica marcatori?

“In questo momento non ci penso. Io gareggio soprattutto con me stesso, perché ogni partita sarà più difficile della precedente, e ogni volta proverò a vincerla. Non è semplice, ma se mi confronto con gli altri e prima ancora con me stesso, i gol arriveranno. Per questo la sfida più importante, per me, è sempre stata quella con me stesso”.

C'è qualcosa di Malen che ammiri in particolare?

“Sì, è un attaccante completo. Sa dialogare con i compagni, sa servirli e sa finalizzare”.

Il Monza si salverà?

“Ci proveremo, lotteremo per restare in Serie A. Come dicevo prima, ce la giocheremo in ogni partita, cercheremo di migliorare ogni giorno in allenamento, di crescere come giocatori e di restare uniti. Penso che sia il modo per avvicinarci alla salvezza. Ma la verità è che dobbiamo pensare a una partita alla volta: migliorare di partita in partita, e solo così possiamo guardare al futuro”.