Inizia a bollire il mercato di gennaio, in particolar modo quello degli attaccanti. A partire da chi scalpita di tornare in Italia, come Joshua Zirkzee. L'olandese sembrava vicino al rientro in Serie A già l'estate scorsa, prima che sfumasse ogni trattativa, ma nella sessione di riparazione saranno Como e Napoli a farsi sotto: a entrambe, per motivi diversi, servono rinforzi là davanti e la conoscenza del nostro campionato unita alle sue doti tecniche, fanno sì che l'ex Bologna sia destinato a diventare un uomo mercato.

Non solo Zirkzee però. Perché se c'è un centravanti che più di tutti è attualmente conteso da tante squadre è certamente Gustavo Varela. Il bomber del Monza ha attirato su di sé molti interessi, l'Inter è stata a vederlo lunedì sera al Brianteo nell'ultima sfida di campionato e lo stesso Napoli lo monitora da diverso tempo. Per il portoghese però, a differenza del giocatore del Manchester United, c'è da fare i conti con la società brianzola che gradirebbe tenerselo stretto almeno fino a giugno.

Infine, un ultimo nome interessante verso il mercato di gennaio è quello di Endrick. Giovane, duttile e già affermato in campo internazionale, il brasiliano del Real Madrid cerca più spazio rispetto a quello trovato finora e l'Italia ha già bussato alla sua porta, con Milan e Roma pronte a farsi sotto per motivazioni differenti. Facciamo il punto su tutte queste possibili trattative, prima di ascoltare un'intervista, col direttore Niccolò Ceccarini nel TMW News di oggi. Ecco il video: