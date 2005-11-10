La vittoria del Napoli sul Torino vale molto più dei tre punti in classifica per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, grazie al successo per 1-0 firmato da Scott McTominay, ha infatti raggiunto un traguardo mai tagliato prima da nessuno nella storia del massimo campionato italiano. Allegri è infatti il primo allenatore nella storia della Serie A a conquistare 1100 punti in carriera. Un primato costruito attraverso le esperienze sulle panchine di Cagliari, Milan, Juventus e, dalla scorsa estate, Napoli.

Il dato conferma la continuità di rendimento di Allegri, che era stato il primo a superare quota mille nel febbraio 2024, quando allenava la Juventus. Alle sue spalle, nella classifica dei tecnici con più punti conquistati, ci sono Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, entrambi ancora in attività e gli unici capaci di superare a loro volta quota mille. Più indietro alcuni dei nomi più importanti della storia del calcio italiano, da Giovanni Trapattoni a Carlo Ancelotti, passando per Nereo Rocco e Fabio Capello.

C'è una precisazione importante per leggere correttamente questa graduatoria. Il conteggio considera i punti effettivamente assegnati nelle diverse epoche della Serie A: due per ogni vittoria fino alla stagione 1993-94, tre a partire dal campionato successivo. Ricalcolando retroattivamente tutte le vittorie con il sistema attuale, sarebbe invece Trapattoni a occupare il primo posto. Nel conteggio dei punti realmente conquistati, però, Allegri non ha precedenti. E il successo sul Torino gli consente di aggiungere un altro record alla propria carriera.

Gli allenatori con più punti nella storia della Serie A: la top 10

1. Massimiliano Allegri - 1100 punti

2. Luciano Spalletti - 1068 punti

3. Gian Piero Gasperini - 1067 punti

4. Giovanni Trapattoni - 950 punti

5. Carlo Ancelotti - 948 punti

6. Nereo Rocco - 860 punti

7. Carlo Mazzone - 856 punti

8. Fabio Capello - 835 punti

9. Stefano Pioli - 787 punti

10. Francesco Guidolin - 779 punti