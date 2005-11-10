Frosinone, Alvini: "Oggi serve una strategia diversa, ma i nostri principi sono gli stessi"
Paolo Lora Lamia
Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Milan valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Quanta disponibilità ti danno i ragazzi e la formazione di oggi?
"La disponibilità dei calciatori è tutto. Oggi è una scelta per andare più in alto possibile e correre in avanti".
Non conta giocare a 4 o a 3, dipende dai compiti?
"Cambia la strategia, ma i principi rimangono gli stessi. Il Milan porta sempre 5/6 giocatori in in zona offensiva, ci serve un atteggiamento diverso e proveremo a metterlo in campo".
Il Milan sa uscire dalla pressione.
"Palleggia in orizzontale per venire fuori, ci proviamo a fare questa partita qua".
Un onore essere a San Siro?
"Vieni qua per giocare, non per assistere allo spettacolo".
I ragazzi sono felici di essere qui.
"C'è da fare la partita, solo questo".