Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Milan valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Quanta disponibilità ti danno i ragazzi e la formazione di oggi?

"La disponibilità dei calciatori è tutto. Oggi è una scelta per andare più in alto possibile e correre in avanti".

Non conta giocare a 4 o a 3, dipende dai compiti?

"Cambia la strategia, ma i principi rimangono gli stessi. Il Milan porta sempre 5/6 giocatori in in zona offensiva, ci serve un atteggiamento diverso e proveremo a metterlo in campo".

Il Milan sa uscire dalla pressione.

"Palleggia in orizzontale per venire fuori, ci proviamo a fare questa partita qua".

Un onore essere a San Siro?

"Vieni qua per giocare, non per assistere allo spettacolo".

I ragazzi sono felici di essere qui.

"C'è da fare la partita, solo questo".