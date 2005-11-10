Venezia, Stankovic: "La Serie A è una categoria che ci appartiene, vogliamo mantenerla"

Filip Stankovic, portiere del Venezia, direttamente dal palco del 'Gran Galà del Calcio - Rever', dove è stato premiato come miglior portiere dello scorso campionato di Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Un anno bello, difficile, stimolante per ogni partita. Ogni punto che facevano era un’emozione. Ora vogliamo mantenere la categoria e siamo pronti per lottare”.

La serie A è difficile?

"La Serie A è difficile, cambiano velocità e pensiero, ma è una categoria che ci appartiene e lavoriamo per mantenerla”

Suo padre le dà consigli?

“Parliamo sempre, mi ha detto di dare sempre qualcosa al calcio perché poi me lo renderà indietro. Per lui è stata una soddisfazione vedere i suoi figli affrontarsi in Serie A ”.