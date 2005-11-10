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Venezia, Stankovic: "La Serie A è una categoria che ci appartiene, vogliamo mantenerla"TMW
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 21:23Serie A
autore Pierpaolo Matrone
16.11.2026 21:23Serie A
Filip Stankovic è stato premiato come miglior portiere dello scorso campionato di Serie B: queste le sue dichiarazioni dal palco.
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Filip Stankovic, portiere del Venezia, direttamente dal palco del 'Gran Galà del Calcio - Rever', dove è stato premiato come miglior portiere dello scorso campionato di Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Un anno bello, difficile, stimolante per ogni partita. Ogni punto che facevano era un’emozione. Ora vogliamo mantenere la categoria e siamo pronti per lottare”.
La serie A è difficile?
"La Serie A è difficile, cambiano velocità e pensiero, ma è una categoria che ci appartiene e lavoriamo per mantenerla”
Suo padre le dà consigli?
“Parliamo sempre, mi ha detto di dare sempre qualcosa al calcio perché poi me lo renderà indietro. Per lui è stata una soddisfazione vedere i suoi figli affrontarsi in Serie A ”.
Fonte: Da Arezzo, Claudia Marrone e Simone Bernabei
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