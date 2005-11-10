Radu: "L'errore con l'Inter mi ha cambiato totalmente. Pepo Martinez? Va compreso"

Ionut Radu è tornato finalmente a essere protagonista con il Celta Vigo. Il portiere ha rilasciato una lunga intervista a gazzetta.it, nella quale ha ripercorso le tappe della sua rinascita, ripartendo dal 2-0 contro il Real Madrid al Bernabeu: "Era il dicembre 2025. Appena un anno prima ero fuori rosa all’Inter, dimenticato dal mondo. Al rientro negli spogliatoi, ho ripercorso tutto quello che ho passato negli ultimi anni, dal 2022 al passaggio al Celta. Ho sofferto, ma sono cresciuto".

Scelga uno stadio da pelle d’oca: San Siro o il Bernabeu?

"Scelgo la terza opzione, il Velodrome di Marsiglia. Appena metti piede in campo, senti una pressione pazzesca. A livello di atmosfera non ho mai visto nulla di simile. Certo, pure San Siro è leggendario...".

Lei l’ha vissuto da interista. Quanto le sarebbe piaciuto giocarci più a lungo?

"Sognavo di diventare l’erede di Handanovic, lavoravo per quello. Non ci sono riuscito, però non è la fine del mondo. Mi spiace solo che, se ripenso a quel periodo, mi immagino come un bambino. Mi impegnavo tanto, ma c’era superficialità sui piccoli dettagli. E alla fine è arrivato quell’errore. Pesante, eppure formativo".

Come l’ha vissuto?

"Mi ha cambiato totalmente. So di aver deluso migliaia di persone, ma io sono cresciuto grazie a quell’esperienza. L’errore del portiere è l’errore supremo: se sbaglia lui, la squadra prende gol. Bisogna convivere con questo e trovare il giusto equilibrio. Francesco Civetta, l’osservatore che mi ha scoperto quando ero bambino, mi ha aiutato a rialzarmi".

Oggi l’Inter vive un dilemma tra i pali.

"Seguo ancora l’Inter da vicino, so cosa significa difendere quella porta e quanta pressione si avverta. La società ha scelto Pepo? Allora bisogna avere pazienza, comprendere i suoi errori e, soprattutto, ricordare anche tutte le volte in cui ha fatto parate importanti. Credetemi, è un portiere di altissimo livello e lo dimostrerà".

In un paio di occasioni, quest’anno, Chivu gli ha preferito Provedel.

"Capisco Cristian: il calcio si sta evolvendo, non basta avere undici calciatori forti ed è giusto fare delle rotazioni. Storicamente, però, il portiere è uno solo e difficilmente giocano le sue riserve: per trovare continuità, bisogna scendere in campo".

A proposito di Chivu, suo connazionale: che rapporto avete?

"Ci sentiamo spesso, anche se non ho avuto la fortuna di incrociarlo in prima squadra. Quando l’ho visto per la prima volta a Interello, mi sono presentato e abbiamo trascorso del tempo insieme: per chi è nato in Romania, Cristian è un idolo assoluto. Ha grinta da vendere ed è una persona d’oro che fa bene al gruppo. Con lui l’Inter è in buone mani".