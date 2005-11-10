Napoli su Zabi e Tati? Manna: "A volte vengono accostati nomi che non abbiamo mai trattato"
Pierpaolo Matrone
Il Napoli guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione ai giovani talenti. Tra i profili accostati agli azzurri nelle ultime ore ci sono Patrick Zabi, centrocampista classe 2006 del Paris FC, e Tylel Tati, difensore centrale classe 2008 del Nantes. Due prospetti del calcio francese che rispondono all'identikit di calciatori giovani e di prospettiva. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha affrontato il tema delle strategie di mercato, senza confermare l'interesse per i singoli giocatori.
Manna: "Cerchiamo energia, qualcuno che dia freschezza alla squadra"
Alla domanda sull'attenzione del Napoli verso la Ligue 1 francese per individuare giovani centrocampisti, Manna ha risposto: “Noi guardiamo tutti i campionati. A volte vengono accostati al Napoli nomi che non abbiamo mai trattato. Fa parte del gioco, perché quando non ci sono notizie di calcio giocato si tende a parlare di mercato, anche facendo nomi che possono creare aspettative non corrette. Cerchiamo un po' di energia, qualcuno che dia freschezza alla squadra, perché è quello che secondo me in questo momento ci sta mancando. Che giochi in Francia, Spagna, Italia o Inghilterra, l'importante è che sia un calciatore interessante. Però dobbiamo prima arrivare a gennaio nel modo migliore”.