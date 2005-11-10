Napoli su Zabi e Tati? Manna: "A volte vengono accostati nomi che non abbiamo mai trattato"

Il Napoli guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione ai giovani talenti. Tra i profili accostati agli azzurri nelle ultime ore ci sono Patrick Zabi, centrocampista classe 2006 del Paris FC, e Tylel Tati, difensore centrale classe 2008 del Nantes. Due prospetti del calcio francese che rispondono all'identikit di calciatori giovani e di prospettiva. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha affrontato il tema delle strategie di mercato, senza confermare l'interesse per i singoli giocatori.

Manna: "Cerchiamo energia, qualcuno che dia freschezza alla squadra"

Alla domanda sull'attenzione del Napoli verso la Ligue 1 francese per individuare giovani centrocampisti, Manna ha risposto: “Noi guardiamo tutti i campionati. A volte vengono accostati al Napoli nomi che non abbiamo mai trattato. Fa parte del gioco, perché quando non ci sono notizie di calcio giocato si tende a parlare di mercato, anche facendo nomi che possono creare aspettative non corrette. Cerchiamo un po' di energia, qualcuno che dia freschezza alla squadra, perché è quello che secondo me in questo momento ci sta mancando. Che giochi in Francia, Spagna, Italia o Inghilterra, l'importante è che sia un calciatore interessante. Però dobbiamo prima arrivare a gennaio nel modo migliore”.