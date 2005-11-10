Gra­zie agli acqui­sti e al lavoro di Gat­tuso, il valore della rosa della Lazio è cre­sciuto in maniera espo­nen­ziale: ma adesso c'è il rischio di "scippi" a gen­naio? A rispondere alla domanda, è direttamente chi la squadra la scorsa estate lha costruita assieme a Lotito, ovvero il ds Angelo Fabiani: "Che adesso i gio­ca­tori val­gano molti di più è un dato di fatto - sottolinea a La Gazzetta dello Sport -. Ma nel mer­cato inver­nale non andrà via nes­suno, que­sto lo posso garan­tire".

E tra Frat­tesi, Tava­res, Tay­lor, Bela­hyane, Noslin, Isak­sen, di quale colpo va più fiero Fabiani? "Di Napoli, che presi al Mes­sina. Voleva smet­tere, è diven­tato Re Artù. Come Lazio dico Flo­riani. Non è un acqui­sto, ma un ragazzo che abbiamo cre­sciuto, man­dato a gio­care con il pre­mio di valo­riz­za­zione per­ché ci cre­de­vamo e ora sta mostrando chi è».

Che cosa la sod­di­sfa di più del momento magico della Lazio? "Potrei dire i risul­tati, la clas­si­fica. Ma dove arri­ve­remo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a For­mello. Il cal­cio è alchi­mia e qui è stata tro­vata quella giu­sta".