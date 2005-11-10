Lazio show, il ds Fabiani: "Dove arriveremo chi lo sa". E tra i "colpi" di mercato cita Floriani
Tommaso Bonan
Grazie agli acquisti e al lavoro di Gattuso, il valore della rosa della Lazio è cresciuto in maniera esponenziale: ma adesso c'è il rischio di "scippi" a gennaio? A rispondere alla domanda, è direttamente chi la squadra la scorsa estate lha costruita assieme a Lotito, ovvero il ds Angelo Fabiani: "Che adesso i giocatori valgano molti di più è un dato di fatto - sottolinea a La Gazzetta dello Sport -. Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire".
E tra Frattesi, Tavares, Taylor, Belahyane, Noslin, Isaksen, di quale colpo va più fiero Fabiani? "Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù. Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è».
Che cosa la soddisfa di più del momento magico della Lazio? "Potrei dire i risultati, la classifica. Ma dove arriveremo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a Formello. Il calcio è alchimia e qui è stata trovata quella giusta".