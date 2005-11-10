Capello: "Endrick-Roma? Non mi stupisce". E commenta la pista Tresoldi al Milan
Tommaso Bonan
Gennaio si avvicina, così come si scaldano le piste di mercato che portano ai nomi nel mirino delle big (e non solo). Ad esempio, il nome di Endrick torna prepotentemente in orbita Roma dopo le parole dell'attaccante del Real Madrid. "Più che rinforzarsi, la squadra di Gasperini deve essere sicura di non dover fare esperimenti a stagione in corso - sottolinea Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport -. Vogliono una certezza, e non mi stupisce che il nome di Endrick sia tornato d’attualità, visto che l’avevano già cercato anche in estate".
Endrick sarebbe il profilo giusto per la Roma?
"È giovane ed è del Real Madrid, le qualità non gli mancano. Conosco la bottega madrilena e come scelgono i giocatori... Un profilo con una storia simile può essere Nico Paz e abbiamo visto come riesce a fare la differenza nel nostro campionato. Sarebbe sicuramente interessante".
E al Milan basterebbe Tresoldi? "La scelta su un eventuale nuovo centravanti deve essere ponderata perché il punto è che comunque serve qualcuno che dia i palloni giusti per fare i gol che Amorim chiede. Però Tresoldi è un profilo molto interessante. In Serie A potrebbe fare bene, sicuramente. Fra l’altro potrebbe decidere di giocare per l’Italia e sarebbe molto bello anche questo".