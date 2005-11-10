Capello: "Endrick-Roma? Non mi stupisce". E commenta la pista Tresoldi al Milan

Gennaio si avvicina, così come si scaldano le piste di mercato che portano ai nomi nel mirino delle big (e non solo). Ad esempio, il nome di Endrick torna prepotentemente in orbita Roma dopo le parole dell'attaccante del Real Madrid. "Più che rin­for­zarsi, la squa­dra di Gaspe­rini deve essere sicura di non dover fare espe­ri­menti a sta­gione in corso - sottolinea Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport -. Vogliono una cer­tezza, e non mi stu­pi­sce che il nome di Endrick sia tor­nato d’attua­lità, visto che l’ave­vano già cer­cato anche in estate".

Endrick sarebbe il pro­filo giu­sto per la Roma?

"È gio­vane ed è del Real Madrid, le qua­lità non gli man­cano. Cono­sco la bot­tega madri­lena e come scel­gono i gio­ca­tori... Un pro­filo con una sto­ria simile può essere Nico Paz e abbiamo visto come rie­sce a fare la dif­fe­renza nel nostro cam­pio­nato. Sarebbe sicu­ra­mente inte­res­sante".

E al Milan baste­rebbe Tre­soldi? "La scelta su un even­tuale nuovo cen­tra­vanti deve essere pon­de­rata per­ché il punto è che comun­que serve qual­cuno che dia i pal­loni giu­sti per fare i gol che Amo­rim chiede. Però Tre­soldi è un pro­filo molto inte­res­sante. In Serie A potrebbe fare bene, sicu­ra­mente. Fra l’altro potrebbe deci­dere di gio­care per l’Ita­lia e sarebbe molto bello anche que­sto".