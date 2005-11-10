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Esclusiva TMW

Ronaldinho torna in campo, parla l'ultimo che l'ha visto giocare: "È ancora di un'altra categoria"

Esclusiva TMW
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:30Serie A
11.11.2026 14:30Serie A
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A TMW parla Cristian Zaccardo, uno degli ultimi ad aver incrociato Ronaldinho in campo: "Quanto reggerà? Quindici minuti, un tempo, sessanta?".
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"La classe, quella, non si perde mai". Parola di Cristian Zaccardo, uno che Ronaldinho lo ha appena ritrovato dall'altra parte del campo. Nell'amichevole di Zurigo tra Del Piero & Friends e Ronaldinho & Friends, il campione del mondo 2006 lo scorso 6 novembre si è ritrovato infatti faccia a faccia con uno dei talenti più straordinari della storia del calcio. E il piacere di rivederlo è stato reciproco: "Sempre un piacere rivederti", ha scritto Zaccardo sui social, accompagnando il messaggio con una fotografia insieme al Gaucho. Un incontro tra vecchie glorie che ha riportato tutti indietro nel tempo. Ma quello, per Ronaldinho, era solo un allenamento pre-partita.

Zaccardo a TMW: "Ronaldinho è sempre Ronaldinho"

A 46 anni, il brasiliano nelle prossime ore tornerà infatti a indossare gli scarpini con la maglia del Ravenna, nel derby contro il Forlì al Bruno Benelli. Ma in quali condizioni si trova oggi dopo ben undici anni dalla sua ultima partita da professionista? Lo abbiamo chiesto, in esclusiva per TMW, proprio a Zaccardo: "Ronaldinho è sempre Ronaldinho. Magari non ha più vent'anni, però appena prende palla si vede subito che è di un'altra categoria. Ha ancora la giocata, ha ancora il sorriso, ha ancora quella leggerezza che solo lui ha". Insomma, il piede è rimasto quello di sempre. Gli anni possono aver cambiato il fisico, ma non cancellano certe magie.

Quanto reggerà sul prato del Benelli?

C'è però un interrogativo che accompagna questo ritorno e sul quale lo stesso ex difensore, oggi agente, si interroga senza nascondere la curiosità: la forma fisica. "Se giocherà con i ragazzi più giovani, si sente, non sarà facile fisicamente. Sono molto curioso di vedere come reggerà sotto il profilo atletico. E quanto reggerà? Quindici minuti, un tempo, sessanta? La classe è sempre la stessa". Una domanda che troverà finalmente risposta sul prato del Benelli. Nessuno pretende di rivedere il ragazzo che faceva impazzire il Camp Nou o San Siro, ma anche un solo lampo del vecchio Gaucho potrebbe valere il prezzo del biglietto.

© Riproduzione riservata

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