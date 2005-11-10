Lo voleva la Juventus, ora Suzuki è titolarissimo all'Aston Villa. E nessuno rimpiange il Dibu

Zion Suzuki ha lasciato il Parma e l'Italia per accasarsi all'Aston Villa, garantendo un incasso di oltre 30 milioni di euro al club ducale, che ha scelto, come è naturale che sia, di sostituirlo con un giovane promettente come Daffara, che recentemente ha tolto il posto a Corvi. Il giapponese è stato a lungo un obiettivo della Juventus, che ha provato il colpo anche in collaborazione con il PSG, che lo avrebbe mandato in prestito a Torino per poi riprenderlo l'anno seguente.

In Premier è un titolare indiscusso

Unai Emery è abituato a grandi portieri e all'Aston Villa il compito di Suzuki era decisamente arduo perché prima di lui il titolare si chiamava Dibu Martinez, uno dei migliori interpreti del ruolo. Il classe 2002 però non ha tremato, si è preso il posto e ha giocato con la solita tranquillità che lo contraddistingue, sia in Champions, sia in campionato. L'unico incontro che ha saltato è quello perso 3-0 in EFL Cup contro il Bournemouth, mentre il precedente era stato costretto a giocarlo a causa dell'infortunio al 45' di Bizot.

Hanno vinto tutti

Alla fine si può dire che le parti sono soddisfatte dell'affare estivo: Suzuki è protagonista in una società che ambisce a traguardi importanti, il Parma ha rimpinguato le casse societarie, l'Aston Villa ha preso uno dei top emergenti in porta e la Juventus ha virato su Vicario, che oggi non è certo il problema dei bianconeri. Il prossimo step per lui è puntare ancora più in alto, ma per quello c'è tempo.