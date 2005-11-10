Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Lo voleva la Juventus, ora Suzuki è titolarissimo all'Aston Villa. E nessuno rimpiange il Dibu

TMW
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:08Serie A
11.11.2026 14:08Serie A
Fonti preferite
Il Parma in estate ha ceduto il portiere in Premier League. Il giapponese si è adattato in fretta ed Emery gli sta dando fiducia.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Zion Suzuki ha lasciato il Parma e l'Italia per accasarsi all'Aston Villa, garantendo un incasso di oltre 30 milioni di euro al club ducale, che ha scelto, come è naturale che sia, di sostituirlo con un giovane promettente come Daffara, che recentemente ha tolto il posto a Corvi. Il giapponese è stato a lungo un obiettivo della Juventus, che ha provato il colpo anche in collaborazione con il PSG, che lo avrebbe mandato in prestito a Torino per poi riprenderlo l'anno seguente.

In Premier è un titolare indiscusso

Unai Emery è abituato a grandi portieri e all'Aston Villa il compito di Suzuki era decisamente arduo perché prima di lui il titolare si chiamava Dibu Martinez, uno dei migliori interpreti del ruolo. Il classe 2002 però non ha tremato, si è preso il posto e ha giocato con la solita tranquillità che lo contraddistingue, sia in Champions, sia in campionato. L'unico incontro che ha saltato è quello perso 3-0 in EFL Cup contro il Bournemouth, mentre il precedente era stato costretto a giocarlo a causa dell'infortunio al 45' di Bizot.

Hanno vinto tutti

Alla fine si può dire che le parti sono soddisfatte dell'affare estivo: Suzuki è protagonista in una società che ambisce a traguardi importanti, il Parma ha rimpinguato le casse societarie, l'Aston Villa ha preso uno dei top emergenti in porta e la Juventus ha virato su Vicario, che oggi non è certo il problema dei bianconeri. Il prossimo step per lui è puntare ancora più in alto, ma per quello c'è tempo.

Articoli correlati

Immagine news 1
In Inghilterra sono pazzi di Suzuki: portiere, libero e idolo dei tifosi dell'Aston Villa
Immagine news 2
Il Dibu Martinez è già un ricordo? Zion Suzuki si è già preso l'Aston Villa
Immagine news 3
Suzuki ha già conquistato l'Inghilterra: con lui l'Aston Villa non pensa più al 'Dibu' Martinez

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:52 Serie A
Camoranesi: "Italia, non c'è altra strada che chiamare i giovani. Mancini ct? L'ho approvato"
Immagine news 2
14:45 Serie A
Napoli, spaccatura tra Lang e i tifosi: cos'è successo. Manna pensa ai sostituti
Immagine news 3
14:38 Serie A
Milan, Moreira: "Io decisivo nel derby con l'Inter. Il 22 di Kakà? Provo a farmi un nome da solo"
Immagine news 4
14:34 Serie A
Sala non molla sul Generali Stadium: "Non intendo avere ripensamenti su questo processo"
Immagine news 5
14:30 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWRonaldinho torna in campo, parla l'ultimo che l'ha visto giocare: "È ancora di un'altra categoria"
Immagine news 6
14:26 Serie A
Napoli su Zabi e Tati? Manna: "A volte vengono accostati nomi che non abbiamo mai trattato"
Immagine news 7
14:22 Serie A
L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027
Immagine news 8
14:15 Serie A
Lazio show, il ds Fabiani: "Dove arri­ve­remo chi lo sa". E tra i "colpi" di mercato cita Flo­riani
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027
Immagine top news n.1 Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima
Immagine top news n.2 Osmajic trascina il Genoa, l'agente: "Non è una sorpresa. Ecco le altre italiane che lo volevano"
Immagine top news n.3 Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Immagine top news n.4 Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto
Immagine top news n.5 Como, il ds Ludi: "Ramon? Ogni anno Nico Paz deve tornare al Real, e poi..."
Immagine top news n.6 L'Inter perde i pezzi: dopo Bonny, si fermano anche Thuram e Stankovic. Chivu preoccupato
Immagine top news n.7 Italia, Zaniolo lascia Coverciano e spiega perché. Liberali e Cisse parlano in conferenza
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Bologna, Palladino ha un carattere come quello dei grandi tecnici"
Serie A
Immagine box news Serie A Camoranesi: "Italia, non c'è altra strada che chiamare i giovani. Mancini ct? L'ho approvato"
Immagine box news Serie A Napoli, spaccatura tra Lang e i tifosi: cos'è successo. Manna pensa ai sostituti
Immagine box news Serie A Milan, Moreira: "Io decisivo nel derby con l'Inter. Il 22 di Kakà? Provo a farmi un nome da solo"
Immagine box news Serie A Sala non molla sul Generali Stadium: "Non intendo avere ripensamenti su questo processo"
Immagine box news Serie A Ronaldinho torna in campo, parla l'ultimo che l'ha visto giocare: "È ancora di un'altra categoria"
Immagine box news Serie A Napoli su Zabi e Tati? Manna: "A volte vengono accostati nomi che non abbiamo mai trattato"
Serie B
Immagine box news Serie B Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine box news Serie B Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine box news Serie B Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Immagine box news Serie B Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci
Immagine box news Serie B Nasce "Fight for Samp", il videogioco dei tifosi della Sampdoria: il boss finale è il Viperetta
Immagine box news Serie B Frenato dagli infortuni, Castrovilli ora è pronto per ripartire. A 29 anni non è troppo tardi
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, quanto giocherà Ronaldinho? Atteso per la rifinitura, potrebbe partire titolare
Immagine box news Serie C Il Potenza di Tisci secondo solo al Barcellona di Yamal: il dato sui gol fatti
Immagine box news Serie C "Sistema arbitrale corrotto e mafioso". Lo sfogo di Criscitiello dopo Folgore Caratese-Carpi
Immagine box news Serie C Tutti a vedere il ritorno di Ronaldinho? La Curva del Ravenna: "Tolleranza zero per colori di altri club"
Immagine box news Serie C L'ex Bari Andrisani: "Marino ha portato giocatori all'altezza. E a gennaio interverrà ancora"
Immagine box news Serie C Bagatti gioca la Serie C: "Le 9 squadre che lotteranno per la promozione in B"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi