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Più presenze con la Slovacchia che con il Verona: Suslov che farà a gennaio?

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 10:49Serie B
11.11.2026 10:49Serie B
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In casa Verona non si è ancora risolto il mistero che riguarda Tomas Suslov. Il fantasista vive una sorta di paradosso per l'impiego fra club e nazionale.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Verona non si è ancora risolto il mistero che riguarda Tomas Suslov. Il fantasista vive una sorta di paradosso, agli occhi dell'ambiente: Quattro presenze con il Verona in questo campionato, delle quali una sola da titolare, poi è rimasto fermo per infortunio. Appena 152 i minuti in gialloblu, mentre con la propria nazionale ha giocato già 352 minuti, giocando sempre titolare. L’Hellas a fine ottobre in una nota dove si leggeva che il classe 2002 aveva “subito una lesione di medio grado al bicipite femorale destro”.

Il giocatore però intanto ha risposto alla convocazione della Slovacchia e, come si vede sui canali social della Slovacchia, si sta allenando in palestra, con i compagni agli ordini del ct Vladimir Weiss. Non sembra dunque previsto che il giocatore possa fare rientro alla base, visto l'infortunio di cui si parlava e il ragazzo dunque potrebbe essere impiegato nelle ultime due gare della fase a gironi di Nations League contro Far Oer (13 novembre) e Kazakistan (16 novembre).

Che farà Suslov a gennaio?

Come riportato dal giornalista Gianluca Vighini di TeleNuovo, in estate Suslov aveva il forte interesse a giocare per il Kasimpasa, che però non si è mai avvicinato alle richieste del club. Il giocatore di fatto sta giocando solo quando è in nazionale, dunque viene da chiedersi cosa accadrebbe se Suslov giocasse ancora nei prossimi impegni della Slovacchia. E, più in generale, si profila un probabile addio a gennaio qualora la situazione non dovesse cambiare.

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