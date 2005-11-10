Calcagno (presidente AIC): "Collaborazione con INAIL un investimento importante"

Nel corso del secondo giorno di Social Football Summit a Torino, allo Stadium, ha preso la parola dal palco dell'evento anche Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori.

Le parole del presidente AIC

Ha detto il rappresentante del sindacato dei giocatori: "Con questo studio vogliamo offrire risposte concrete a calciatori e calciatrici, accompagnandoli sia durante la carriera sia nella fase successiva al ritiro dall’attività sportiva. Approfondiremo le patologie articolari che possono compromettere significativamente la qualità della vita dopo il calcio. La collaborazione con l’INAIL, rafforzata nel tempo anche attraverso lo sportello AIC dedicato alla consulenza e all’assistenza, conferma il valore di questo percorso condiviso e rappresenta un investimento importante nella prevenzione, nell’informazione sui rischi e nella tutela della salute, elementi fondamentali per il nostro sistema".